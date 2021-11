Incidente a Milano, crolla scala in palazzo: ferito un operaio. VIDEO

Un operaio è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato per due piani a causa del cedimento di una rampa interna di un palazzo centrale di Milano, in corso Vercelli 54, dove stava svolgendo un lavoro di manutenzione all'ascensore. È stato necessario utilizzare l'autoscala per recuperare il ferito, accompagnato alla clinica Humanitas in condizioni serie ma non in pericolo di vita.