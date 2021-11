Fontanella, si ribalta camion contenente soda caustica

Un camion, con cisterna contenente soda caustica, si è ribaltato questa mattina, attorno alle 10, a Fontanella - nel Bergamasco - in località Marzuole lungo la provinciale che porta a Soncino, in provincia di Cremona. Il camionista non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo Nbcr, che si occuperanno del contenuto della cisterna travasandolo in sicurezza prima di effettuare manovre sul mezzo.