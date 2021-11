In auto con 63 chili di hashish: arrestato 25enne a Rozzano

E' successo durante un controllo sulla Tangenziale Ovest, in direzione dell'autostrada A7, nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 ottobre

Un 25enne incensurato è stato arrestato a Rozzano, nel Milanese, dopo essere stato sorpreso con 63 chili di hashish nascosti nell'auto. E' successo durante un controllo sulla Tangenziale Ovest, in direzione dell'autostrada A7, nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 ottobre. A bloccare la vettura, una Mercedes Classe B, è stata una pattuglia della Polizia Stradale che poi ha eseguito alcune verifiche sul mezzo. In vari nascondigli, tra cui vano motore e ruota di scorta, sono stati trovati decine di panetti per un totale, appunto, di 63 chili.