No Green pass, 4mila a Milano. Corteo cambia percorso: tensioni. VIDEO

Il gruppo principale dei manifestanti ha imboccato via Galileo Galilei in direzione Stazione Centrale, con qualche momento di tensione e provocando l’arretramento degli agenti schierati. Dopo il cambio di tragitto, i due tronconi della manifestazione si sono riuniti. Aggredito un videomaker Condividi

Partito il corteo No vax no green pass da piazza Duomo - ©Ansa

La situazione La deviazione del corteo ha comportato un nuovo schieramento delle forze dell’ordine per impedire che il corteo si dirigesse verso la Stazione Centrale. Dopo aver percorso via Galilei, viale della Liberazione e via Melchiorre Gioia, creando ulteriori problemi al traffico, all'altezza di corso di porta Nuova i due tronconi del corteo si sono poi ricongiunti e sono stati nuovamente instradati dalle forze dell'ordine sul percorso concordato per raggiungere la sede milanese della Rai in corso Sempione.

Un momento del presidio No Green pass a Milano - ©Ansa

La manifestazione Nel pomeriggio, in piazza Duomo a Milano, ha preso il via il presidio No Green pass organizzato dai movimenti No Paura Day e Primum Non Nocere. Prima dell'inizio degli interventi dal palco, gli organizzatori hanno trasmesso una vera e propria compilation di canzoni 'no vax', da 'la pandemia è una bugia', a 'sono un complottista', fino a 'come Montanari e Montesano', dedicata al professor Massimo Montanari, docente di diritto commerciale all'UniMoRe e all'attore romano. Diverse le croci presenti in piazza, dove è anche stato realizzato un cartellone gigante con la scritta 'nessuna correlazione' e i ritagli di articoli web su persone che avrebbero perso la vita a causa del vaccino. Tra le persone che dovrebbero intervenire dal palco, anche il docente di comunicazione sociale Alberto Contri.

Il corteo No Green pass a Milano - ©Ansa