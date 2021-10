Incidente stradale a Vigevano, morto anziano investito ieri

Il pensionato di 81 anni di Vigevano investito da un'auto alle 18,45 di ieri, in via Olivelli, è deceduto. Giovanni Battista Scolari era a piedi lungo una strada male illuminata e senza marciapiedi quando è stato travolto da una Mercedes. Non è ancora chiaro se stesse attraversando o procedesse lungo il margine.

I soccorsi

La vittima è stata trasportata in ambulanza al vicino stadio comunale e da qui in elicottero al policlinico San Matteo di Pavia, dove è morto poche ore dopo il ricovero. Il conducente della Mercedes, un romeno di 50 anni, che si è subito fermato a prestare soccorso, è indagato per omicidio stradale.