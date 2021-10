Milano, sequestrati 108mila accessori per Halloween

Sequestrati dalla guardia di finanza di Milano 108mila articoli, ritenuti non sicuri, pronti per essere immessi sul mercato in vista della festa di Halloween. I militari hanno operato diversi sequestri nel capoluogo e nell'hinterland. Individuati quattro esercizi commerciali che esponevano sugli scaffali, pronti per essere venduti ai clienti, articoli raffiguranti soggetti tipici della ricorrenza, a uso di giovani e giovanissimi.

I controlli

I successivi controlli, hanno portato al sequestro penale di oltre 103mila prodotti, tra cui accessori per abbigliamento ed addobbi decorativi, recanti la marchiatura CE non conforme o contraffatta, nonché al sequestro amministrativo di circa 4.100 articoli, per violazioni di disposizioni previste dal Codice del Consumo, e di oltre 700 per la normativa relativa alla sicurezza dei giocattoli. Sono ancora in corso ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione dei canali di produzione e smistamento dei prodotti.