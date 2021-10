Sequestrati a Lodi 850 capi contraffatti di squadre di calcio

Sequestrati 850 capi di abbigliamento sportivo e gadgets contraffatti con marchi falsi delle squadre di calcio Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. L'operazione della guardia di finanza di Lodi è avventa in due punti vendita nel Lodigiano e in una stamperia a Pandino, nel Cremonese. I tre responsabili delle attività commerciali sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria.

L'operazione

Nei negozi sono stati trovati anche capi di abbigliamento e corredi per neonati come body, tutine e bavaglini pronti per essere messi in vendita. Oltre a riportare il marchio contraffatto, erano privi delle indicazioni relative al materiale di composizione, risultando potenzialmente pericolosi per la salute. La successiva perquisizione in casa della titolare della stamperia ha consentito il sequestro di cinque macchinari professionali dotati di tecniche di stampa su magliette, stampa in 3D, stampa per sublimazione e stampa a caldo, in grado di imprimere i marchi con le stesse caratteristiche dei modelli originali.