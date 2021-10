Varese, droga: arrestato minore che gestiva giro di spaccio

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla Polfer con l'accusa di gestire un giro di spaccio all'interno della stazione ferroviaria di Varese. Fermato il 15 aprile scorso per un primo controllo, il minore è stato trovato con un coltello a serramanico e con 695 euro in tasca, per i quali non aveva saputo dare alcuna spiegazione. Nel suo cellulare i poliziotti hanno però scoperto diverse conversazioni riconducibili a un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini

A seguito di un'indagine, la Polfer ha documentato un'intensa attività di acquisto e vendita di stupefacenti con il coinvolgimento di altri minori, presunti collaboratori e clienti del minore. Ieri gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, all'interno della quale hanno sequestrato di più di 200 grammi di hashish.