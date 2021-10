Covid, paziente 1: archiviata l'indagine per epidemia colposa

Mattia Maestri, il cosiddetto paziente uno, cioè il primo a cui fu diagnosticato il Coronavirus in Italia, è stato indagato per epidemia colposa dalla Procura di Lodi. L'inizio delle indagini risale a un anno e mezzo fa. Il sospetto era che Maestri non fosse stato subito sincero con i medici dell'ospedale di Codogno, parlando dei suoi contatti. Nei giorni scorsi, dopo la richiesta della stessa Procura, il gip ha però archiviato l'accusa. A fine indagini, infatti, non sono stati ravvisati reati. È stato riconosciuto che Maestri non risulta aver violato nessuna norma: da qui l’archiviazione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)