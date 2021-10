Videogiochi, sul lago di Como summer camp per imparare il coding

Sno 34 bambini e ragazzi che hanno avuto la possibilità di imparare le basi della programmazione attraverso Laboratorio di videogiochi, il videogame per Nintendo Switch che insegna a dar vita alle proprie idee di game design. Durante l'esperimento, durato tre settimane, i ragazzini hanno collaborato per la creazione di diverse avventure videoludiche, dando sfogo alla propria creatività e mettendo al contempo alla prova le proprie abilità di logica e problem solving.

Le lezioni

Guidati dalle lezioni del gioco e da un esperto comunicatore scientifico, gli apprendisti coder hanno avuto l'opportunità di scoprire passo dopo passo le basi della programmazione, in modo piacevole e intuitivo. Lavorando insieme, in gruppi di due o tre, i bambini hanno realizzato una serie di videogiochi che hanno poi condiviso con gli altri partecipanti, con risultati davvero sorprendenti.

Il videogame

'Laboratorio di videogiochi' è l’ultimissima esperienza di gioco per la famiglia di console Nintendo Switch. Questo videogioco consente a grandi e piccini di concretizzare le proprie idee di game design grazie a divertenti lezioni guidate che insegnano le basi della programmazione visuale usando i Nodon, senza che sia necessario avere già esperienza in materia. I Nodon sono creature dotate di una funzione specifica che è necessario collegare in vari modi per realizzare differenti giochi, proprio come i veri nodi di programmazione. Con la modalità Programmazione Libera, i giocatori possono mettere in pratica tutto ciò che hanno imparato nelle lezioni guidate e creare videogiochi originali da giocare da soli o con gli amici. E' possibile partire da zero o sperimentare una delle creazioni realizzate nelle lezioni guidate aggiungendo un tocco personale attraverso gli strumenti di editing e aggiungendo disegni e musica.