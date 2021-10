Monza, scommesse sportive illecite: denunciato edicolante

L'uomo avrebbe effettuato delle puntate, in maniera abusiva, per i suoi clienti trattenendo per sé una percentuale sulle vincite

Scommetteva abusivamente per i suoi clienti dalla sua edicola a Monza, e intascava una percentuale sulle vincite. Per questa ragione il titolare di un punto vendita di giornali e tabacchi è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per esercizio abusivo di raccolta di scommesse attraverso intermediazione, con tanto di sequestro di tutte le attrezzature elettroniche utilizzate per gestire il suo giro di clienti. Le fiamme gialle sono arrivate a lui grazie ad una serie di controlli a campione, scoprendo come l'uomo si fosse creato un personale account per le scommesse sportive, dal quale senza licenza puntava anche i soldi dei suoi clienti, utilizzando un personal computer collegato a una piattaforma internet.