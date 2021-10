Milan, Brahim Diaz guarito dal Covid

Brahim Diaz è risultato negativo al Covid-19. Lo annuncia il Milan in una nota. Lo spagnolo era risultato positivo il 15 ottobre scorso, alla vigilia del match contro il Verona. Dopo la guarigione di Theo Hernandez, e ora quella di Brahim Diaz, non sono più presenti nella rosa rossonera giocatori positivi al Covid. Stefano Pioli può sorridere. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)