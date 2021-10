Incidente a Seregno, 16enne in moto si scontra con auto: è grave

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Seregno (Monza e Brianza). Il ragazzo era a bordo di una moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto. Il giovane, all'arrivo del personale del 118, è stato trovato in arresto cardio circolatorio ed è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza mentre a bordo dell'ambulanza sono state eseguite le manovre di rianimazione. Il conducente e il passeggero dell'auto sono stati medicati sul posto.