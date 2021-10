Ballottaggio elezioni Varese, chiuse le urne: in corso lo spoglio

Le urne si sono chiuse alle 15, in corso lo spoglio per decretare chi sarà il nuovo sindaco tra Davide Galimberti e Matteo Bianchi. A un terzo delle sezioni scrutinate, Galimberti è in vantaggio di qualche punto su Bianchi

È in corso lo spoglio a Varese per decretare chi sarà il nuovo sindaco dopo il ballottaggio tra Davide Galimberti, sindaco uscente candidato del centrosinistra, e lo sfidante Matteo Bianchi, candidato della Lega per il centrodestra. I seggi si sono chiusi alle 15. L'affluenza alle urne, con i dati di 31 su 63 dei Comuni totali al voto raccolti dal Viminale, si attesta al 48,95%. Al primo turno alla stessa ora era stata del 58,35 %. Dunque è di ben dieci punti percentuali il calo di affluenza e la disaffezione alle urne che si era già registrata in maniera forte quindici giorni fa, al primo turno. (LO SPECIALE ELEZIONI – TUTTI I RISULTATI ELETTORALI)

Exit Poll: in vantaggio Galimberti

Al primo turno Davide Galimberti si era fermato al 48% delle preferenze, mentre lo sfidante, il leghista Matteo Bianchi, per il centrodestra, aveva preso il 45% dei voti. A un terzo delle sezioni scrutinate, Galimberti resta in vantaggio di qualche punto rispetto a Bianchi (con 25 sezioni scrutinate su 85 era al 54,13% dei voti contro il 45,87% dell'avversario). C'è aria di rassegnazione tra i dirigenti varesini del Carroccio, che nella storica sede varesina del partito, in piazza del Podestà, sembra non credano ad un clamoroso ribaltone. Intanto è del 47,36% l'affluenza definitiva alle urne: nel primo turno nel comune lombardo aveva votato il 50,93% degli aventi diritto.

I risultati al primo turno

Nel dettaglio, al primo turno la lista di Davide Galimberti ha totalizzato 15.693 voti pari al 48% delle preferenze. Il sindaco uscente è sostenuto dal Partito Democratico, dalla Lista Davide Galimberti, da Lavoriamo Per Varese, Progetto Concittadini, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Volt e Varese Radicale. Lo sfidante di Galimberti, Matteo Bianchi, ha ottenuto 14.674 voti pari al 44,89%. L’esponente della Lega è sostenuto da Lega Salvini Lombardia, Forza Italia, Noi Con l’Italia, Il Popolo Della Famiglia, Fratelli d’Italia, Per Una Grande Varese e Varese Ideale.

Chi sono i candidati

Davide Galimberti, sindaco dal 2016, è nato nel 1976 a Varese, città in cui vive insieme alla moglie e ai due figli. Laureato in giurisprudenza, ha intrapreso prima la carriera di avvocato amministrativista e poi di docente universitario. Iscritto all’Anpi di Varese, fin da giovane si è impegnato in politica nell'area del centrosinistra, arrivando infine ad aderire al Partito Democratico. Il candidato del centrodestra è invece Matteo Bianchi, a lungo segretario provinciale della Lega. Nato nel 1979, si è iscritto alla Lega Nord di Umberto Bossi nel 1995, cominciando l’attività amministrativa a 19 anni come consigliere comunale a Morazzone, comune di cui è diventato sindaco nel 2009. Alle elezioni politiche del 2018 è stato candidato nel collegio uninominale di Gallarate per la Camera dei Deputati ed eletto deputato della XVIII legislatura. Ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Varese dopo la rinuncia dell'ex ministro degli Interni Roberto Maroni.