Earthshot Prize 2021, Milano premiata per gli hub antispreco

E’ stata Premiata per il suo progetto contro lo spreco Alimentare. Milano viene insignita del Earthshot Prize, un prestigioso riconoscimento internazionale alla sua prima edizione -voluto dal principe William e dalla consorte Kate Middleton - dedicato alle migliori soluzioni per proteggere l'ambiente e dare allo stesso tempo sostegno alle persone in difficoltà .

Il progetto

Per la categoria" Costruisci un mondo senza sprechi" si è imposto il progetto degli hub di quartiere deputati alla redistribuzione del cibo inutilizzato, proposto dal capoluogo lombardo. Un piano lanciato nel 2019 con l'obiettivo di dimezzare gli sprechi entro il 2030, pensato in modo che ogni hub recuperi cibo principalmente da supermercati e mense aziendali e lo doni alle ONG poi si occupano di farlo arrivare ai cittadini più bisognosi.

Le motivazioni del premio

"Milano - si legge nella motivazione del premio, che conferisce al comune 1 milione di sterline per ampliare e far crescere le proprie soluzioni ambientali - è la prima grande città ad applicare una politica contro lo spreco alimentare a livello cittadino che comprenda enti pubblici, banche alimentari, enti di beneficenza, ong, università e imprese private. E sta funzionando - Oggi in città ci sono tre Food Waste Hub, ognuno dei quali recupera circa 130 tonnellate di cibo all'anno o 350 kg al giorno, equivalenti a circa 260.000 pasti". “Siamo onorati e orgogliosi di aver ricevuto questo premio”, commenta il Sindaco di Milano Beppe Sala.” E’ stato riconosciuto il nostro grande sforzo contro gli sprechi alimentari”. Dello stesso avviso Carlo Mango, il direttore dell’ area ricerca Scientifica di fondazione Cariplo i(n partnership con il comune di Milano sul progetto premiato) “Questo riconoscimento rafforzerà i nostri progetti e le relazioni che Milano sul cibo intrattiene a livello internazionale”.