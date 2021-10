Ottobiano, a 11 anni cade su pista di motocross: è grave

Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato caricato sull'elicottero e trasferito in pochi minuti al San Matteo, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione anche se la sua vita non sembra in pericolo

Un ragazzino di 11 anni è stato portato ieri con l'elisoccorso del 118 al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere rovinosamente caduto su una pista di motocross a Ottobiano, in Lomellina.

I soccorsi

Le sue condizioni sono apparse subito serie. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato caricato sull'elicottero e trasferito in pochi minuti al San Matteo, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione anche se la sua vita non sembra in pericolo. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.