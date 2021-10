Bergamo, contromano e in velocità: rintracciato con video social

Ha percorso contromano un tratto di strada e poi, a folle velocità, si è immesso in una rotatoria: il tutto mentre un'amica trasmetteva il video delle infrazioni in diretta su Instagram. Per questo un automobilista di 28 anni, rintracciato proprio grazie al video sui social, è stato sanzionato dai carabinieri di Grumello del Monte (Bergamo), per guida contromano - 450 euro di multa - e gli è stata ritirata la patente.

La ricostruzione dei fatti

I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica quando il giovane, alla guida di una Volkswagen e in compagnia dell'amica, si è immesso contromano e a fortissima velocità sulla rotonda della provinciale 91 a Grumello del Monte. Il gesto è stato poi ripreso dalla passeggera dell'auto, che ha postato una storia su Instagram per condividere con i suoi follower la guida spericolata del compagno. Il video, però, è arrivato anche ai carabinieri, che hanno stamattina identificato e sanzionato il conducente.