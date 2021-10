Covid, in Lombardia 432 nuovi contagi su 106.211 tamponi

Diminuiscono sia i ricoverati nei reparti ordinari (meno 10, in totale 287) sia quelli in terapia intensiva (meno uno, in totale 55)

Con 106.211 tamponi effettuati sono 432 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Lombardia con il tasso di positività in crescita allo 0,4%, ieri era allo 0,2%.

Il bollettino

I dati nelle province

I nuovi casi per provincia sono 109 a Varese, 104 a Milano, 41 a Brescia, 37 a Bergamo, 23 a Cremona, 21 a Como e a Pavia, 20 a Monza e Brianza, 9 a Lodi, 8 a Lecco, 7 a Mantova, uno a Sondrio.