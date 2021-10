Prima condanna per caporalato su rider: rimborsati 440mila euro

Dal tribunale di Milano arriva la prima condanna in un processo penale per caporalato sui rider. Il gup Teresa De Pascale ha infatti condannato a 3 anni e 8 mesi Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione coinvolte nell'inchiesta del pm Paolo Storari che aveva portato al commissariamento della filiale italiana di Uber, revocato a marzo dai giudici dopo il riconoscimento del percorso "virtuoso" intrapreso dalla società. Altri due imputati sono stati condannati (due anni e un anno e sei mesi) ma solo per reati fiscali.

Rimborsati 10mila euro a testa a 44 rider

Il gup ha anche deciso di convertire il sequestro di circa 500mila euro in contanti, disposto nelle indagini, in un risarcimento da 10mila euro a testa per i 44 fattorini parti civili e da 20mila euro per la Cgil. Si tratta di rider che lavoravano tra Milano, Torino e Firenze e che erano entrati nel procedimento proprio per chiedere il riconoscimento dei danni subiti, assistiti tra gli altri dal legale Giulia Druetta. Parti civili anche la Cgil e la Camera del Lavoro, rappresentate dall'avvocato Andrea Ronchi.

Il processo

Il gup lo scorso 5 luglio aveva mandato a processo Gloria Bresciani, manager (sospesa) di Uber, anche lei accusata di caporalato sui fattorini. Udienza per lei il 18 ottobre davanti alla nona penale. Era stata mandata a giudizio anche la società di intermediazione Frc, imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa, e accolti i patteggiamenti per caporalato di Leonardo Moltini (3 anni) e Danilo Donnini (2 anni), sempre responsabili delle società di intermediazione di manodopera, e di un altro imputato, Miriam Gilardi, per favoreggiamento a un anno e 6 mesi. Uber è stata citata come responsabile civile. Bresciani e gli altri tre accusati di caporalato, secondo l'accusa, avrebbero reclutato rider assumendoli in Flash Road City e Frc srl "per poi destinarli al lavoro presso il gruppo Uber in condizioni di sfruttamento". Secondo le accuse, i lavoratori venivano "pagati a cottimo 3 euro", "derubati" delle mance e "puniti" con decurtazione dei compensi se non stavano alle regole.