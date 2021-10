Milano, novità allo store Lego: arriva la Minifigure Factory

Presente per la prima volta in Italia, permetterà di trasformare chiunque si voglia in un personaggio a mattoncini

Lo store milanese della Lego si rinnova con un restyling innovativo e una new entry, la Minifigure Factory, con la possibilità di trasformare in Minifigure Lego chiunque si voglia. Il Gruppo Lego e Percassi sono pronti ad accogliere nuovamente i fan e le fan dei mattoncini nel rinnovato Lego Certified Store di Milano San Babila, da sempre punto di riferimento per tutti gli amanti del brand del capoluogo lombardo. Situato in Corso Monforte 2, lo store tra i più grandi d’Italia si è rinnovato ed è pronto ad offrire un’esperienza innovativa, frutto dell’unione tra fisico e digitale.

La Minifigure Factory

Presente per la prima volta in Italia, si tratta di una novità ideata per celebrare e stimolare la creatività di tutti i costruttori: è la Minifigure Factory, che permetterà di personalizzare l’iconica Minifigure Lego. Un’opportunità unica per creare la propria versione in formato Lego, ma non solo: con la Factory sarà possibile trasformare in Minifigure Lego chiunque si voglia: un’idea perfetta per un regalo originale, in grado di lasciare a bocca aperta amici e parenti. I fan non potranno perdersi l’occasione di “dare vita” al proprio mondo di Minifigure.

Le altre novità

Tra le altre novità, un tavolo interattivo dedicato alle nuove proposte, capace di “portare in vita” le storie che si celano dietro i set disponibili in negozio. Grazie a questo speciale demo table sarà possibile visionare i primi progetti e prototipi dei prodotti, scoprire i segreti sul processo di sviluppo e "incontrare" virtualmente i designer Lego. A rendere l’esperienza in store ancora più completa, il Pick a Brick Wall, ottimo per selezionare gli elementi speciali per ultimare i propri capolavori; il Launchpad posizionato all’ingresso e dedicato ai prodotti esclusivi; il Lego Play Tables per scatenare la propria fantasia e mettersi subito all’opera; la nuova e immancabile torre Build a Mini per costruire la propria Minifigure. Pronti a catturare l’attenzione dei visitatori, i modelli in 3D del Duomo di Milano, Rocket Boy, Lego Super Mario e Star Wars: i fan grandi e piccini, si troveranno immersi in un tripudio di colori, creatività e fantasia che renderà l’avventura in-store un vero e proprio viaggio emozionale all’interno dell’universo Lego.