Milano, 272 lavoratori dell’Atm si dichiarano contrari al Green pass

L’azienda ha reso noto di aver registrato anche un +15% dell'apertura delle malattie. In superficie è prevista una riduzione delle corse del 4%. Situazione regolare invece per quanto riguarda la metropolitana

Sono 272 i lavoratori dell’Atm, l’azienda milanese dei trasporti, che si sono dichiarati non disponibili a rispettare l'obbligo di presentazione del Green pass sul posto di lavoro in vigore da domani, venerdì 15 ottobre. A render noto il dato è stata l’azienda stessa, che ha inoltre registrato un aumento del 15% dell'apertura delle malattie.

Di questi 272 lavoratori, la maggior parte sono conducenti di tram e bus. Ed è proprio sulle linee di superficie che domani si prevede una riduzione del servizio del 4%. Una percentuale di poco conto, fanno notare dall'Atm, se si considera che a Milano ogni giorno vengono effettuate 25 mila corse, ma potrebbero comunque verificarsi maggiori tempi di attesa su alcune fermate. In metropolitana la situazione dovrebbe invece rimanere invariata, se non per qualche lieve irregolarità nelle corse.

Convenzione con il San Raffaele per i tamponi



Atm ha stipulato una convenzione con l'ospedale San Raffale, su cui già si appoggia per le questioni relative alla medicina del lavoro, che prevede una corsia preferenziale per la prenotazione dei tamponi antigenici rapidi, con risultato in 15 minuti, per i dipendenti che non sono vaccinati. I test avranno il prezzo calmierato di 15 euro, che sarà a carico del lavoratore. L'azienda dei trasporti milanesi ha riorganizzato il servizio della giornata di domani secondo questi numeri.