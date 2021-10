Milano, progetto “Vino del Duomo” per finanziarne il restauro

Il “Vino del Duomo”, prodotto nella Valpatena (nel Veronese) e realizzato dalla cantina Collina dei Ciliegi per la Veneranda Fabbrica, servirà a finanziare i lavori del restauro della Cattedrale di Milano. Ogni bottiglia venduta contribuirà infatti a sostenere i costi. La notizia è riportata da Milano Today.

Il vino

Il vino, presentato nella serata di lunedì 11 ottobre proprio all'ombra della Madonnina, è un rosso Igt Verona prodotto ad hoc dall’azienda vitivinicola e sarà in vendita nei prossimi giorni negli store della Cattedrale milanese, presso La Rinascente Milano, negli e-shop del Duomo e della cantina veronese. Prossimamente (non è stata indicata una data precisa) il vino sarà affiancato da "il Brut", spumante sempre prodotto dalla cantina della Valpatena.

L’iniziativa

Quella "Vino del Duomo" è una storia che si ripete a distanza di secoli: nel XIV secolo intere comunità consegnavano alla Veneranda Fabbrica brente di vino (l’unità di misura è pari a 75,55 litri) i cui proventi venivano destinati a coprire le spese di cantiere della cattedrale.

Confalonieri: “Collina Ciliegi interlocutore sensibile e generoso”

"La storia del Duomo è fatta di sorprendenti intrecci tra cibo, gastronomia e arte”, ha puntualizzato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. “Sui suoi ponteggi, del resto, si viveva e si trascorreva molto tempo. I prodotti della terra, alcune volte, rappresentavano non soltanto un nutrimento per gli operai che qui lavoravano, ma anche una preziosa fonte di ricavo per contribuire alla costruzione della Cattedrale. È il caso del vino: non tutti sanno che, ad esempio, la Veneranda Fabbrica possedesse dei vigneti fin dal XV secolo a Volpedo, la cui uva veniva venduta e i relativi proventi destinati a finanziare il cantiere. Recuperando questa antica tradizione, abbiamo trovato ne La Collina dei Ciliegi un interlocutore sensibile e generoso".