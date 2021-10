Ragazza 15enne travolta da camion in retromarcia nel Bresciano: grave

Una studentessa di 15 anni è stata investita da un camion in retromarcia ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Bergamo. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 a Capriolo, in provincia di Brescia.

Il conducente del mezzo pesante, che trasportava latte per la Centrale del Latte di Brescia, non ha visto la giovane e ha inserito la retromarcia travolgendola. La ragazza ha riportato un grave trauma cranico e toracico.