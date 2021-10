Incidente stradale in provincia di Lodi, auto contro tir: un morto

Un tir si è schiantato stamattina, all'altezza di una rotonda lungo la via Emilia a Tavazzano con Villavesco nel Lodigiano, contro una Fiat Punto guidata da un rahazzo di 20 anni del Togo.

La ricostruzione dei fatti

L'impatto è stato violentissimo e il giovane, che era da solo sulla vettura, è deceduto sul colpo mentre il camionista è stato portato in ospedale sotto choc. La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. In seguito all'impatto, è subito stata creata una deviazione alla statale, indicata sul posto, e la via Emilia è rimasta chiusa fino alle 12:20 per liberare la carreggiata e per consentire agli inquirenti di compiere i rilievi.