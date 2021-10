Milano, quattro persone fermate al corteo contro il Green Pass

Ora è al vaglio per il deferimento all'autorità giudiziaria o per eventuale arresto la posizione di quattro manifestanti fermati dalla polizia alla marcia di protesta non autorizzata dei "No green pass" milanesi.

La manifestazione

La manifestazione si è svolta fino alla tarda serata di ieri nel centro della città senza dar luogo a incidenti come quelli accaduti a Roma. I fermi sono maturati in occasione di sporadici contatti tra manifestanti e forze dell'ordine che tutelavano gli obiettivi sensibili. Un provvisorio consuntivo fa registrare un ferito tra gli appartenenti alle forze dell'ordine e due manifestanti urtati da due veicoli mentre occupavano deliberatamente la sede stradale: in corso Venezia una signora che ha fatto ricorso a cure ospedaliere in codice verde all'Ospedale Fatebenefratelli e un uomo in piazza San Gioachino.