Voghera, 31enne partorisce in casa bimba prematura: grave neonata

La piccola è ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico San Matteo di Pavia. Anche la mamma è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sono preoccupanti

Una bimba nata prematura alla 25esima settimana di gravidanza dopo un parto avvenuto in casa a Voghera (Pavia) è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico San Matteo di Pavia. Anche la mamma, 31 anni, che ha già 4 figli, è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia pavese".

Il parto in casa

Sono in corso accertamenti, anche da parte dei carabinieri, per capire le ragioni per le quali la donna abbia partorito in casa. Da quanto si è saputo, la 31enne avrebbe avuto le avvisaglie nella notte tra martedì e mercoledì, ma né lei, né il suo convivente hanno chiamato il 118. Così la donna ha partorito in casa senza l'aiuto dei medici, e solo a quel punto, dopo aver visto che le condizioni della bambina erano critiche, il convivente ha chiamato i soccorsi. La famiglia, da quanto si è appreso, è seguita dai Servizi sociali del Comune di Voghera (Pavia) in quanto entrambi i genitori sono disoccupati.