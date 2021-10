Incidente stradale in provincia di Lodi, morto 65enne

Una delle ipotesi del mortale è che l'uomo, solo in auto, sia stato colto da un malore durante la guida e le sue condizioni di salute si siano aggravate nel violento impatto della sua auto contro l'albero

Un uomo di 65 anni è morto ieri pomeriggio dopo essersi schiantato contro un grosso platano lungo la statale via Emilia, in territorio di San Martino in Strada, alle porte di Lodi. Soccorso dai sanitari del 118, è deceduto successivamente al trasporto eliambulanza al policlinico San Matteo di Pavia.

Le ipotesi

Una delle ipotesi del mortale è che l'uomo, solo in auto, sia stato colto da un malore durante la guida e le sue condizioni di salute si siano aggravate nel violento impatto della sua auto contro l'albero.