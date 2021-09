A Malpensa torna l’A380 di Emirates: è l’aereo più grande del mondo

Torna a Malpensa l’aereo più grande del mondo, l’A380 di Emirates. A causa dell’emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) era stato sostituito da un Boeing 777-300. Ora il velivolo tornerà operativo a partire dal 31 ottobre, in avvio della “winter”, la stagione invernale, e sarà impiegato per le consuete rotte Dubai-Milano e Malpensa-New York. La notizia è riportata da MalpendaNews.

L’aereo più grande del mondo

Già nel 2020, dopo il lockdown quasi totale dei cieli, Emirates era stata tra le primissime compagnie che a maggio erano tornate a Malpensa. A ridosso dell’estate 2021 ha poi ripreso a volare su New York, sulla rotta da Malpensa tradizionalmente più competitiva e di qualità. Ora il ritorno all’uso dell’A380, simbolo iconico nel mondo dell’aviazione, che risponde soprattutto a un aumento della domanda di posti a sedere.