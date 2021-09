Pirata della strada uccide ciclista nel Cremonese, rintracciato

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un automobilista residente in zona ed è stato lui a chiamare i carabinieri, in stato confusionale, affermando che poteva essere stato lui ad aver investito l'uomo

È stato identificato e denunciato il pirata della strada che ieri a Scandolara Ripa d'Oglio, in provincia di Cremona, ha travolto e ucciso il ciclista 85enne, Italo Grandi, per poi allontanarsi senza prestare aiuto.

La vicenda

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un automobilista residente in zona ed è stato lui, nella tarda serata di martedì, mentre gli agenti della polizia stradale erano impegnati in ricerche serrate, a chiamare i carabinieri, in stato confusionale, affermando che poteva essere stato lui ad aver investito l'uomo. I militari hanno sequestrato l'auto e accertamenti sono in corso.