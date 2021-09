Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda le province a Milano i casi sono stati 111 di cui 56 in città, a Bergamo 28, a Brescia 44, a Como 25, a Cremona cinque, a Mantova 10, in Monza e Brianza 14, a Pavia 28, a Sondrio tre e a Varese 57. Nessun nuovo caso a Lecco e Lodi

7:47 - A Brescia tamponi gratuiti per poliziotti non vaccinati

Da questa mattina all'esterno della Questura di Brescia sarà presente un camper con personale medico e paramedico qualificato per permettere a tutti i poliziotti non vaccinati di poter effettuare un tampone gratuito. "Tampone idoneo all'ottenimento del green pass nelle 48 ore permettendo ai poliziotti di prestare servizio in totale rispetto delle norme vigenti, ma senza alcun personale esborso di denaro", viene spiegato dal Sindacato di Polizia Usip, Unione Sindacale Italiana Poliziotti. I tamponi sono messi a disposizione da un imprenditore bresciano.

7:08 - In Lombardia 345 nuovi casi su 63.638 tamponi

Nelle ultime 24 ore in Lombardia mentre a fronte di 63.638 tamponi effettuati, sono 345 i nuovi positivi (0,5%). In terapia intensiva rimangono 56 degenti (meno 6) mentre nei reparti ordinari sono 393 (più 4). I morti sono stati sei per un totale complessivo di 34.032. Per quanto riguarda le province a Milano i casi sono stati 111 di cui 56 in città, a Bergamo 28, a Brescia 44, a Como 25, a Cremona cinque, a Mantova 10, in Monza e Brianza 14, a Pavia 28, a Sondrio tre e a Varese 57. Nessun nuovo caso a Lecco e Lodi.