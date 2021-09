Meteo a Milano: le previsioni di oggi 28 settembre

La situazione meteo in città

Banchi di nebbia in graduale sollevamento. Vento da Levante con intensità di 11 km/h. Raffiche fino a 17 km/h. Temperature minime comprese tra 14 e 15 °C e massime comprese tra 24 e 26 °C. Zero termico a 3400 metri.

La situazione nel resto della Lombardia

Nubi di passaggio. Temperature minime comprese tra 12 e 16 °C e massime comprese tra 23 e 27 °C. Quota 0°C a 4250 metri.

La situazione meteo nel Cremonese

Banchi di nebbia in graduale dissolvimento. Vento da Levante con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 16 km/h. Temperature minime comprese tra 14 e 16 °C e massime comprese tra 24 e 27 °C. Zero termico a 3400 metri.

La situazione meteo nel Varesotto

Previste nubi sparse. Vento da Est-Sud-Est con intensità di 7 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. Temperature minime comprese tra 8 e 14 °C e massime comprese tra 20 e 25 °C. Quota 0°C a 3300 metri.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8 µg/m³.