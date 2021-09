Maxi furto di sigarette in un deposito nel Comasco

Maxi furto di sigarette la notte scorsa in un centro di stoccaggio tabacchi dei Monopoli di Stato in via Petrarca a Rovello Porro, nella Bassa Comasca. I ladri, almeno quattro, hanno bloccato la strada davanti al deposito mettendo di traverso un autocarro e un camion dell'immondizia e hanno sfondato l'entrata con un tronco d’albero fissato su un automezzo da cantiere edile. I malviventi si sono quindi impossessati di una notevole quantità di sigarette, caricate su almeno due furgoni. L'esatta quantità del bottino non è stata resa nota, ma si parla del valore di alcune centinaia di migliaia di euro. Rilievi e indagini dei carabinieri della compagnia di Cantù.