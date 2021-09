Milano, tensioni durante manifestazione No Green Pass. VIDEO

Circa 1.500 persone hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'area di piazza Duomo dov'era in corso il comizio di Giorgia Meloni con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo

Momenti di tensione questo pomeriggio a Milano durante la manifestazione No Green pass. Un gruppo di circa 1.500 persone ha tentato di forzare il cordone della polizia per accedere dal lato di Palazzo Reale all'area di piazza Duomo dov'era in corso il comizio di Giorgia Meloni con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. I manifestanti sono venuti a contatto con la polizia ma, stando a quanto si è appreso, non ci sarebbero stati feriti. "C'è stato un fronteggiamento tra Polizia e manifestanti, che, comunque, sono stati respinti e non sono riusciti ad accedere alla piazza da via Cardinal Martini", fanno sapere dalla Questura, sottolineando che della manifestazione non era stato inviato alcun avviso.

Il corteo

Dopo le tensioni, i manifestanti sono ripartiti verso piazza San Babila. Diversi gli slogan scanditi dai partecipanti, come “Se non cambierà bloccheremo la città”, “no green pass” e “giù le mani dal lavoro”. Il corteo - aperto da uno stiscione con scritto 'no green pass' all'università... e nell'intera società' - si è poi mosso verso via Torino, una delle vie dello shopping, dopo essere passato in piazza Duomo, una volta concluso il comizio di Fratelli d'Italia. Nel frattempo, i partecipanti sono saliti a circa 4 mila, tra cui molti ragazzi. C'è anche chi si è presentato con delle t-shirt con il disegno di una siringa di vaccino e sopra una ics. Il corteo improvvisato è tenuto sotto controllo dalla polizia, che sta vigilando gli obiettivi sensibili del centro cittadino.