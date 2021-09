Covid Lombardia, il bollettino: 150 contagi su 15.301 tamponi

Nelle ultime ore in Lombardia si registrano 150 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 15.301 tamponi processati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 63, quelle negli altri reparti sono 435 mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 10.968. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Si registra anche un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 33.983. Per quanto riguarda le province, sono 53 i positivi segnalati a Milano di cui 27 in città, 38 a Brescia, 24 a Bergamo, 7 a Como, 5 a Cremona, 4 a Mantova e Monza, 3 a Pavia e Lecco, 1 a Sondrio e nessuno a Varese e Lodi.