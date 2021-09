Gallarate, nasce centro per cura bimbi autistici e supporto a famiglie

Tutto sarà spiegato in una conferenza stampa organizzata sabato 25 settembre a partire dalle ore 10, mentre nel pomeriggio è prevista una visita dei rappresentanti delle istituzioni regionali e degli evtni coinvolti nelle strutture della Fondazione Bellora dedicate all’autismo, compresa quella in fase di costruzione.

Con il progetto “Autismo”, promosso da Fondazione Bellora in collaborazione con Asst Valle Olona, Supsi (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) e Fondazione Ares, prendono il via a Gallarate (nel Varesotto) due importanti iniziative. La prima è il progetto “InterregAutismo”, finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 e inerente alla presa in carico gratuita di 17 bambini, che diventeranno 25 entro la fine di quest’anno, presso la chiesa di San Giuseppe, trasformata grazie alla collaborazione della parrocchia gallaratese e della curia di Milano in uno spazio multifunzione per l’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il secondo progetto è “terraLUNA”, che partirà nel novembre 2021: un “centro autismo” presso l’ex istituto scolastico Bonomelli, acquistato dalla Fondazione Bellora nel giugno del 2018 e ora sottoposto a riconversione e ristrutturazione. Lo scopo è creare un luogo di alto profilo professionale, sociale e terapeutico, aperto al pubblico e unico nel suo genere.

La riqualificazione dell’ex scuola Bonomelli sta avvenendo per lotti. L’avvio dei lavori è iniziato grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo ottenuto attraverso la partecipazione ad un bando provinciale, oltre che ad un nuovo finanziamento acceso da Fondazione Bellora. Questo primo lotto di lavori consente il recupero di un quinto della superficie totale della proprietà che su 5mila metri quadri totali ne conta 3.300 di verde e cortili. Consentirà, una volta ultimato, il proseguimento delle attività progettuali nella nuova sede, con la presa in carico dei bambini in lista di attesa presso la Neuropsichiatria di Asst Valle Olona, del Distretto di Gallarate e delle loro famiglie.

Il progetto “terraLuna”

Il progetto di cura, già avviato a metà 2019, proseguirà qui in via sperimentale fino a ottobre del 2022, con l’inserimento progressivo nel corso terapeutico di 30 bambini. Un percorso che contempla anche, ma non soltanto, il metodo ABA (Applied Behavioral Analysis) già in corso presso l’Ex Chiesa di San Giuseppe. Un progetto che unisce il pubblico e il privato, consentito dalla virtuosa collaborazione tra Asst Valle Olona e Fondazione Bellora e che si pone come obiettivo il contenimento o riduzione della lista di attesa di UONPIA Gallarate il cui territorio di competenza copre una popolazione di circa 35mila minori. Una situazione che, attualmente, pone la problematica di interventi terapeutici riabilitativi effettuati in tempi consoni.

“Centro di Cottura” per Rsa Fondazione Bellora

Un’ulteriore fase del progetto sta avanzando celermente grazie alla partnership tra Enaip Lombardia, Uonpia e una primaria società di ristorazione. L’obiettivo è fornire il nuovo centro di un “Centro di Cottura”, che servirà le vicine Rsa di Fondazione Bellora, dove impiegare persone in età adulta affette da autismo. Un percorso di autonomia personale e di inserimento socio-lavorativo in forma individualizzata e diretta, all’interno di un contesto protetto che ne consentirà l’integrazione lavorativa. In seguito ad un percorso formativo mirato e condiviso da tutti i partner coinvolti, si prevede l’inserimento di quattro persone part time nel team di cucina. Il centro cottura potrà offrire servizi anche per l’esterno, inoltre è in programmazione la realizzazione di un piccolo ristorante aperto al pubblico e di un laboratorio per la panificazione, con lo scopo di dare opportunità lavorative e di valorizzazione delle autonomie acquisite ad altri giovani affetti dalla sindrome dello spettro autistico. Grazie al sostegno di imprenditori privati, si prevede l’apertura del centro cottura a fine anno 2021.

Alloggi in co-housing

Il progetto prevede anche la realizzazione di 13 alloggi in co-housing per un totale di 35 posti letto che ospiteranno giovani inseriti in percorsi di studio o lavorativo, famiglie inserite in percorsi di valutazione e di avvio alla riabilitazione di minori, giovani con disturbi dello spettro autistico inseriti in percorsi di accompagnamento all’autonomia o residenza temporanea anche per misure di sollievo alle famiglie, personale del “centro autismo” e famiglie che aspirano ad un’esperienza di condivisione e solidarietà. Un risultato che potrà essere portato a termine con ulteriori finanziamenti da parte di privati sensibili o consapevoli della grandezza dell’opera.

Gli obiettivi del centro

L’obiettivo a medio termine è quello di portare presso il centro di terraLuna tutti i servizi attivati grazie ad Interreg Autismo, quali l’accompagnamento oltre la maggiore età delle persone autistiche, laboratori per l'inclusione sociale, tirocini, inserimenti lavorativi, alloggi protetti. Si punta ad una struttura polifunzionale, comprensiva di spazi ambulatoriali, residenze, attività e servizi aperti alla cittadinanza, pensata per promuovere il benessere delle persone autistiche e delle loro famiglie, sostenendole nello sperimentare la possibilità di essere compresi e di vivere appieno in un contesto normalizzante. A regime sono dunque previste le seguenti funzioni: ristorante per gli inquilini aperto al pubblico, aree verdi e orti, sale polifunzionali per eventi, palestra ed altre aree per favorire le attività motorie, tra le quali una piscina, laboratori e aree ludiche, un polo culturale con biblioteca, spazi per la lettura, internet point, aree di co-working.