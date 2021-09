Incendio in capannone rivendita gomme nel Pavese: evacuati due palazzi

Un rogo è divampato nella tarda serata di ieri in una struttura per la rivendita di gomme a Mortara. Le fiamme, alte una decina di metri, erano visibili a chilometri di distanza. L’intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella tarda serata di ieri in un capannone per la rivendita di gomme a Mortara (in provincia di Pavia), in Lomellina. Le fiamme, alte una decina di metri, erano visibili a chilometri di distanza.

L'intervento dei vigili del fuoco

È durato diverse ore, nella notte, l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Due palazzi, vicini al luogo dove si è sviluppato l'incendio, sono stati evacuati per precauzione durante le operazioni di spegnimento, mentre non è stato necessario evacuare gli ospiti di una casa di riposo. In tutta la zona si è diffuso un intenso odore di bruciato.

L’incendio di 4 anni fa in una ditta per trattamento rifiuti

L'episodio ha ricordato un altro incendio che era avvenuto quattro anni fa sempre a Mortara (in provincia di Pavia), che aveva interessato la Eredi Bertè, una ditta per il trattamento dei rifiuti; in quel caso le indagini appurarono che le fiamme erano state di origine dolosa.