Mozzo, ferito con roncola e rapinato: due fermati

Due persone, di origini marocchine, di 23 e 41 anni sono stati sottoposti stamattina a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri per aver rapinato, in concorso venerdì notte un connazionale di 35 anni, colpendolo con una roncola e portandogli via 700 euro.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda risale a venerdì sera: la vittima si trovava fuori da un bar di Mozzo, vicino a Bergamo, quando ha avuto un diverbio con i due connazionali. Salito in auto è stato pedinato e raggiunto a un distributore di benzina, dov'è stato colpito con la roncola e rapinato. Lui stesso si è poi recato in auto in ospedale a Bergamo, nonostante le ferite: il personale sanitario dell'ospedale Papa Giovanni XXIII ha avvisato i carabinieri, che sono risaliti ai due aggressori, ora in carcere. Sequestrata la roncola.