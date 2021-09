Desio, accoltella vicina di casa durante una lite: arrestato

L'aggressione

Non era la prima lite quella scoppiata ieri sera e la coppia di vicini di casa, marito e moglie, hanno ricostruito dai carabinieri che indagano sull'aggressione. Grazie anche ad alcune immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del palazzo dove i tre vivono, i militari hanno ricostruito l'accaduto. Marito e moglie, di 40 e 39 anni, sono scesi nell'androne dello stabile per verificare come mai il loro citofono continuasse a suonare con insistenza. Lì hanno trovato il 55enne con il quale è iniziata un'accesa discussione culminata con uno schiaffo al presunto autore dello scherzo con il citofono. Quest'ultimo ha estratto da una borsa un coltello da cucina e si è fatto avanti verso il vicino. A questo punto è intervenuta la moglie per dividerli ma ha avuto la peggio: è stata colpita al collo mentre suo marito al braccio. Grazie all'intervento di altri condomini, poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri. Il 55enne, dopo essersi barricato in casa, ha lanciato vari oggetti dal balcone, tentando di allontanare i militari che, a quel punto, hanno fatto irruzione nel suo appartamento e lo hanno bloccato. Su disposizione della procura di Monza l'uomo è ora in carcere in attesa di interrogatorio.