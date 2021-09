Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 50.400 tamponi effettuati, sono 655 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi all’1,2%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:52 - Green pass, Fontana: "È uno strumento di libertà"

Il Green Pass è uno "strumento di libertà, non di oppressione". A dichiararlo è il presidente della Lombardia Attilio Fontana. In un'intervista a 'La Stampa' il governatore leghista considera il certificato verde un'"opportunità", perché serve "per fare le cose che finora erano impedite". Insomma, "un modo per avere più libertà". Ecco perché Fontana, insieme ai colleghi governatori della Lega Zaia e Fedriga, viene ascritto tra i 'governisti' del suo partito. Va premesso che Fontana crede che la "libertà di scelta sia la base di tutto" e dunque chi non vuole vaccinarsi, non si vaccini. Però l'unico modo per uscire dalla crisi ed evitare una quarta ondata, "al di là del rispetto di regole e protocolli, credo sia la vaccinazione". La Lega ha votato l'altro ieri con Fratelli d'Italia per limitare l'estensione del Green pass, eppure per Fontana "non è stato uno strappo, ma solo un mezzo attraverso il quale accedere alla discussione parlamentare. Un mezzo per discutere democraticamente". Il presidente di Regione torna a sottolineare l'importanza delle autonomie. "In questi mesi si è dimostrato che il livello decisionale regionale è quello che ha retto più di tutti", dichiara. E dunque si è di fronte, per Fontana, all'"ennesima dimostrazione che l'autonomia debba essere ripresa con la massima determinazione".

7:09 - In Lombardia 655 nuovi casi su 50.400 tamponi

A fronte di 50.400 tamponi effettuati, sono 655 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi all’1,2%. Sei i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 33.943. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 386 (+2). Sono 212 i contagi rilevati nella città metropolitana di Milano, di cui 70 nel capoluogo, a Bergamo 45, a Brescia 120, a Como 30, a Cremona 13, a Lecco 10, a Lodi 14, a Mantova 37, a Monza 48, a Pavia 31, a Sondrio 14 e a Varese 38.