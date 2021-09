Contrabbando di sigarette, a Orio al Serio sequestrati 3.000 pacchetti

I funzionari delle Dogane e i militari della guardia di finanza di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, durante i controlli doganali in aeroporto hanno trovato 58 chili di sigarette di contrabbando, corrispondenti a 3.000 pacchetti. Le sigarette sono state rintracciate nei bagagli di due persone di nazionalità egiziana e cipriota, provenienti da Atene. I due, già gravati da precedenti specifici, sono stati denunciati a piede libero per il reato di contrabbando e i tabacchi sono stati sottoposti a sequestro.

I controlli

I due passeggeri sono stati traditi da un atteggiamento incerto e sospetto. Entrambi sono stati fermati dai funzionari e dai finanzieri addetti ai controlli dopo aver recuperato i propri bagagli da stiva. Alle domande di rito hanno dichiarato di trasportare sigarette, facendo quindi scattare l'ispezione delle valigie in cui sono state trovate 300 stecche occultate tra pochi indumenti.