Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:06 - In Lombardia 177 casi su 12.683 tamponi

Con 12.683 tamponi effettuati è di 177 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale dell'1,3%. Per quanto riguarda i ricoveri, diminuiscono quelli in terapia intensiva (56) mentre aumentano i pazienti negli altri reparti, arrivando a 375 (+10). Sono invece tre i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.936. Per quanto riguarda le Province, sono stati segnalati 75 casi a Milano, di cui 39 in città; 35 a Brescia, 17 a Mantova, 13 a Bergamo, nove a Pavia, cinque a Como quattro a Sondrio e Monza, tre a Varese e Lecco e uno a Cremona e Lodi.