Covid Lombardia, Fontana a Sky TG24: “Situazione buona negli ospedali”

“Con il vaccino il numero dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive e quello dei decessi è crollato. Ciò dimostra la bontà della campagna. Non vorrei però che un obbligo vaccinale possa essere causa di tensioni che in questo momento non farebbero bene al nostro Paese. Bisogna convincere i recalcitranti a cambiare idea”. Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto in diretta a Sky TG24, in merito alla possibile introduzione dell’obbligo vaccinale. “Stiamo portando avanti delle piccole campagne che vanno a raggiungere piccole fasce di persone, ad esempio . Per ora stanno raggiungendo il loro effetto. Nell’ultimo weekend circa 200 mamme si sono rivolte al servizio e hanno aderito alla campagna”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Buona la situazione negli ospedali. Pronti per terza dose"

“La situazione negli ospedali lombardi, lo dico con estrema cautela, per ora è buona sia per quanto riguarda occupazione dei reparti e delle rianimazioni - ha aggiunto Fontana -. Siamo lontani da percentuali considerate i pericolo. Stiamo riducendo lentamente le occupazioni”.

Per quanto riguarda la terza dose, il presidente ha riferito di aver "presentato un progetto al Governo a luglio, che è stato validato. Siamo pronti. Stiamo solo aspettando che ci dicano le tempistcihe e con quali categorie iniziare".

"Green pass problema marginale in Lombardia"

Secondo il governatore, per la Regione Lombardia l'estensione del Green pass è un problema “marginale". "La percentuale degli aderenti al piano vaccinale è talmente alta, che non può creare problemi - ha spiegato -. Anche a livello scolastico il problema è marginale. Ciò detto, il Green pass deve essere visto come un mezzo per ottenere quelle libertà che rivogliamo”.