Uomo accoltellato durante una lite nel Varesotto

Un uomo di 31 anni è stato ferito a coltellate ieri sera a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Trasportato in ospedale con varie ferite in tutto il corpo, è ora ricoverato, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ora cercando di risalire alle cause dell’aggressione, avvenuta durante una lite tra il 31enne e un uomo di 33 anni.

La lite

Secondo quanto emerso fino ad ora, il ferito mentre litigava ha esploso alcuni colpi di pistola ad aria compressa in aria e poi in direzione dell'altro uomo, ricevendo in risposta diversi fendenti. Entrambi, italiani con precedenti di Polizia, sono stati denunciati per lesioni.