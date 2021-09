Importuna passanti e aggredisce carabinieri: 37enne fermato nel Pavese

Un uomo di 37 anni, residente a Zerbolò (in provincia di Pavia), è stato arrestato dai carabinieri a Bereguardo (nel Pavese) accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dopo aver importunato diversi passanti in una piazza del comune, il 37enne ha aggredito i militari che erano intervenuti sul posto per riportare la calma. Solo attraverso l'utilizzo di uno spray a base di oleoresina si è riusciti a placare la sua furia dopo che l'uomo aveva anche danneggiato l'ambulanza intervenuta per soccorrere i feriti. Due carabinieri aggrediti sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, che li hanno giudicato guaribili in 21 e 12 giorni. Lo stesso 37enne, posto agli arresti domiciliari, ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.