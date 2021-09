Guasto elettrico nel municipio di Bergamo: servizi comunali in tilt

A risentire del problema è stato soprattutto l’ufficio anagrafe, costretto a riprogrammare manualmente tutti gli appuntamenti in calendario. L'assessore all’Innovazione, Giacomo Angeloni, ha assicurato che non si è trattato di un attacco hacker

Un problema collegato all'erogazione di energia elettrica ha mandato in tilt diversi servizi del Comune di Bergamo nella giornata di oggi. Tra i servizi più colpiti, l'ufficio anagrafe, costretto a riprogrammare manualmente tutti gli appuntamenti in calendario. Ripercussioni anche su altri uffici del municipio: i tecnici stanno lavorando per sistemare e comprendere le ragioni del guasto. L'assessore all’Innovazione, Giacomo Angeloni, ha assicurato che non si è trattato di un attacco hacker.

Angeloni: “Mattinata difficile”

"È stata una mattinata molto difficile per gli uffici comunali - spiega l'assessore all'Innovazione, Giacomo Angeloni -: la centralina Enel che serve il municipio è andata in tilt e siamo rimasti senza corrente. Non ha funzionato neppure il gruppo di continuità che dovrebbe entrare in azione in situazioni come questa. È stato inizialmente difficile proprio accedere con i badge negli uffici e poi, purtroppo, con i server privi di alimentazione elettrica, sono saltati il wi-fi pubblico e tutti i servizi connessi alla rete".