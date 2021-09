Incidente in montagna, alpinista precipita e muore in Valtellina

L’allerta era scattata ieri pomeriggio, dopo che la vittima non era rientrata, come previsto, dopo alcuni giorni in montagna. Nelle ricerche è stato impiegato anche un elicottero della Guardia di finanza

È stato recuperato ieri a serata inoltrata, in Valtellina, dagli uomini della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino, il corpo senza vita di un escursionista. L’allerta era scattata nel pomeriggio, dopo che la vittima non era rientrata, come previsto, dopo alcuni giorni in montagna. Un paio di avvistamenti avevano indicato il giovane alpinista nelle zone di Carnale e Val di Togno, in territorio comunale di Spriana (Sondrio), oltre i 2000 metri di quota.

Le ricerche

Sono partite così le ricerche da parte dei tecnici del Cnsas, insieme con il Soccorso alpino della guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco. Si è anche alzato in volo l'elicottero delle Fiamme gialle: all'inizio le condizioni di visibilità non erano ottimali ma poi il tempo è migliorato ed è stato possibile avvistare il corpo senza vita del giovane, in una zona impervia. Per il recupero, in serata, è intervenuto l'elisoccorso Areu di Sondrio.