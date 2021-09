Incidenti stradali, a Milano feriti due ciclisti in mezz’ora

Un uomo di 33 anni è stato investito in via Colleoni, mentre il secondo ciclista è stato travolto in via Galdino. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso

Due diversi incidenti, avvenuti nel giro di mezz’ora, hanno coinvolto questa mattina altrettanti ciclisti sulle strade di Milano. Il primo si è verificato intorno alle 6 in via Colleoni, all'angolo con via Gattamelata: ad essere investito è stato un uomo di 33 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, dove le sue condizioni sono fortunatamente risultate meno gravi di quanto riscontrato inizialmente.

Il secondo incidente

Il secondo ciclista è stato invece travolto intorno alle 6.30 in via Galdino ed è stato trasportato dall'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale Niguarda. I vigili urbani sono al lavoro per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.