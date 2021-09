Incendio a Gussago, in fiamme un agriturismo

Un vasto incendio è divampato questa mattina nell’agriturismo ranch El Vaquero di Gussago, nel Bresciano. Sul posto, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, sono intervenute dodici squadre dei vigili del fuoco, allertate intorno alle 9. Le fiamme, secondo una prima ipotesi, si sarebbero generate per autocombustione del fieno, stivato negli spazi dell'ampia cascina. Dal rogo si è innalzata una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Feriti i gestori

Nell’incendio sono rimasti lievemente feriti i proprietari e membri del personale dell’agriturismo, che hanno riportato alcune ustioni mentre mettevano in salvo i cavalli e le mucche presenti nella struttura. I titolari sono stati portati all’ospedale Civile per accertamenti, ma non sono in gravi condizioni. “Abbiamo perso tutto. Era il lavoro di una vita”, dicono disperati i figli dei gestori.