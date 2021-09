Spacciavano droga a coetanei, arrestati due 17enni nel Bresciano

Oltre alla misura cautelare in carcere per i due, sono state disposte perquisizioni a casa nei confronti di altri sette indagati, di cui quattro minorenni

Due 17enni sono stati arrestati nel Bresciano perché ritenuti i riferimenti di un gruppo che spacciava droga a coetanei a Rodengo Saiano e Villa Carcina. Oltre alla misura cautelare in carcere per i due, sono state disposte perquisizioni a casa nei confronti di altri sette indagati, di cui quattro minorenni. Tutti i nove giovani, prevalentemente italiani, sono risultati coinvolti a vario titolo in una attività di cessione e spaccio di droga. I due arrestati sono accusati anche di estorsione per episodi di violenza, talvolta sfociati in pestaggi, finalizzati al recupero dei crediti maturati nei confronti dei giovani clienti.