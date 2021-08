Fuochi d’artificio non autorizzati: chiuso locale nel Lecchese

Fuochi d'artificio non autorizzati: per questo motivo è stato chiuso per sette giorni un locale di Colico (in provincia di Lecco). I carabinieri - su indicazione del questore di Lecco - hanno notificato il provvedimento di chiusura, fino a domenica 5 settembre, e denunciato un 39enne che lavora nell'esercizio pubblico.

La vicenda

Il 25 agosto scorso - attorno alle 23 - venne organizzato uno spettacolo pirotecnico senza autorizzazioni e privo delle necessarie precauzioni verse le persone che si trovavano sul, lungolago di Colico. I carabinieri hanno ricostruito i fatti e al termine delle indagini è stata emesso il provvedimento di sospensione temporanea della licenza e chiusura del locale fino a domenica.